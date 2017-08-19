Rusya'dan önemli açıklama: Türkiye istedi, 2023'te hazır olacak

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, “Birinci blok inşaata başlama izninin alındığı tarihten itibaren 7 yıl içinde devreye alınmalı. Türk tarafı, bu blokun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünün kutlanacağı 2023’e kadar inşa edilmiş olmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

"BAŞLIYORUZ"

Türkiye Ekonomi Bakanı ile gerekli izinlerin alınması ile ilgili prosedürün hızlandırılmasını görüştüğünü kaydeden Novak, “Bu yılsonu veya önümüzdeki yılbaşı projenin hayata geçirilmeye başlandığını ve inşaat prosedürlerini görmeyi umuyoruz” dedi.

"PROGRAMLANAN TARİHTEN BİR YIL ÖNCE BİLE TAMAMLANABİLİR"

Rus bakan, projenin programlara göre daha hızlı ilerlediğini ve programlanan tarihten bir yıl önce dahi tamamlanabileceğini sözlerine ekledi.

"YAPTIRIMLARDAN ETKİLENMEYECEK"

Yaptırım uygulamalarının Akkuyu NGS’nin inşaat bitiş sürelerini etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Novak, “Nükleer sektöre herhangi bir yaptırım uygulanmadı, bu konuda herhangi bir risk görmüyoruz” diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Novak, Türkiye’deki elektrik enerjisi tüketiminin yılda yüzde 4-5 arttığına dikkat çekerek, 22 milyar dolarlık yatırımın planlandığı projenin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizdi.