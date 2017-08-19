Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan önemli açıklama: Türkiye istedi, 2023'te hazır olacak

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin1 no'lu enerji bloğunun 2023’te devreye alınabileceğini söyleyerek, “Türk tarafı, bu blokun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünün kutlanacağı 2023’e kadar inşa edilmiş olmasını istiyor” dedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:22
Rusya'dan önemli açıklama: Türkiye istedi, 2023'te hazır olacak

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, “Birinci blok inşaata başlama izninin alındığı tarihten itibaren 7 yıl içinde devreye alınmalı. Türk tarafı, bu blokun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünün kutlanacağı 2023’e kadar inşa edilmiş olmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

"BAŞLIYORUZ"

Türkiye Ekonomi Bakanı ile gerekli izinlerin alınması ile ilgili prosedürün hızlandırılmasını görüştüğünü kaydeden Novak, “Bu yılsonu veya önümüzdeki yılbaşı projenin hayata geçirilmeye başlandığını ve inşaat prosedürlerini görmeyi umuyoruz” dedi.

"PROGRAMLANAN TARİHTEN BİR YIL ÖNCE BİLE TAMAMLANABİLİR"

Rus bakan, projenin programlara göre daha hızlı ilerlediğini ve programlanan tarihten bir yıl önce dahi tamamlanabileceğini sözlerine ekledi.

"YAPTIRIMLARDAN ETKİLENMEYECEK"

Yaptırım uygulamalarının Akkuyu NGS’nin inşaat bitiş sürelerini etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Novak, “Nükleer sektöre herhangi bir yaptırım uygulanmadı, bu konuda herhangi bir risk görmüyoruz” diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Novak, Türkiye’deki elektrik enerjisi tüketiminin yılda yüzde 4-5 arttığına dikkat çekerek, 22 milyar dolarlık yatırımın planlandığı projenin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:22
  1. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak
  2. Rusya
  3. Akkuyu Nükleer Santrali
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman devinden flaş Türkiye kararı!
    1. Alman devinden flaş Türkiye kararı!
    2. Kasımpaşa-Beşiktaş maçını sallayan..
    3. Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman hakkında..
    4. Rusya'dan açıklama: Türkiye istedi,..
    5. Fenerbahçeli taraftarlar isyanda! Ozan..
    6. Sıcak çatışma! Canlı bomba öldürüldü
    7. Türkiye’ye karşı ‘ordu’ kurdular…..
    8. Bayramda çalışanlar dikkat! Bayram..
    9. Kahraman Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda..
    10. AK Parti'de flaş karar! O teşkilat..
    11. Galatasaray'da bir devrin sonu!
    12. Mardin'de 665 kilo kaçak nargile..
    13. İstanbul Beylikdüzü’nde boğuldu..
    14. Düzce’de trafik kazası: 2 kişi yaralı
    15. Tunceli’de MLKP üyesi 2 terörist..
    16. Kadın memuru 'ByLock' ile korkutup..
    17. Iğdır’da yolcu otobüsü şarampole..
    18. Galatasaray'da bir devrin sonu!
    19. Beşiktaş'tan anlamlı hareket! Şehit..
    20. Bozdağ açıkladı! İşte FETÖ ve PKK'yı..
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Gündeme bomba gibi düştü… Türk devi tamamen Japonlara satıldı!
    Gündeme bomba gibi düştü… Türk devi tamamen Japonlara satıldı!