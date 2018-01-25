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Rusya'dan açıklama: ABD o ülkeyi bölmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'de izlediği yeni stratejinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:29
Rusya'dan açıklama: ABD o ülkeyi bölmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Standford'daki konuşmasının ardından ABD'li askeri kaynakların yaptığı,Suriye'nin kuzeyinde Washington yönetiminde Kürt ağırlıklı bir sınır güvenlik gücü kurulmasına ilişkin açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin yeni Suriye stratejisinin bu ülkenin bölünmesine yönelik olduğu görülüyor" dedi.

'ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞINI SÜRDÜRME PLANLARI, SİYASİ ÇÖZÜME KATKI SUNMUYOR'

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sürdürme planlarının çözüm çabalarına katkı sunmadığını belirten Zaharova, "ABD, Suriye'nin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını iktidardan indirmeyi Suriye'deki amaçları arasında tutmaya devam ediyor. Washington'un bu egemen devletin topraklarındaki askeri varlığını kalıcı hale getirmek istediği açıklandı. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve soruna siyasi çözüm bulunmasına katkı sunmadığına eminiz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:29
  1. Mariya Zaharova
  2. ABD
  3. Suriye
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