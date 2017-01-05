Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle!

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Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ABD’nin silah tedarik anlaşmasını iptal etme tehdidine karşılık, “Çok silahı olan bir arkadaşım var” diyerek cevap vermişti. Daha sonra ise Filipinler ile ABD arasında bağlar tamamen kopmuştu.

"YENİ DOSTLAR"



Ortak tatbikat için Filipinler'e giden Rusya Donanması'na ait Amiral Tributs destroyerinde basın toplantısı düzenleyen Rusya'nın Manila Büyükelçisi İgor Hovayev, "Hafif silah, uçak, helikopter, denizaltı ve çeşitli silahları sevk etmeye hazırız. Kullanılmış değil, en gelişmiş silahları göndermek istiyoruz" dedi. Hovayev, Rusya'nın Filipinler'e silah tedarikinde uluslararası hukuka uygun hareket edeceğinin de altını çizdi.

ABD ile yapılan silah anlaşmasını iptal eden Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dünyayı daha barışçıl bir yer haline getirmek için 'yeni dostları' Rusya ve Çin ile işbirliği yapacağını vurgulamıştı.