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Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak gönderme!

Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov, 'Rusya'nın Türkiye'ye S-400 satışı' üzerinden ABD'ye göndermede bulundu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:17
Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak gönderme!

Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov, ABD’nin istemesi halinde bu ülkeye de Rus füze kompleksleri S-400'ün satılabileceğini söyledi. Washington Post gazetesi muhabiri Çemezov'a NATO üyesi olan Türkiye'ye S-400 sistemlerinin gönderilmesinin stratejik hedefinin ne olduğu sorusu üzerine Çemezov şu açıklamayı yaptı:

SALDIRI DEĞİL SAVUNMA SİSTEMİ

''S-400 saldırı sistemi değil, savunma sistemidir; Amerikalıların istemesi halinde bu sistemi onlara da satabiliriz. Stratejik açıdan hiçbir sorun yok. Ayrıca, güvenlik açısından da Rusya için hiçbir sorun görmüyorum. Aksine ülke kendi hava sahası güvenliğini sağlama gücüne sahip ise, kendisini daha güvenilir hissedecektir. Böyle bir ülkeye saldırmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerek.''

Çemezov, çoğu devletin böyle bir silaha sahip olmak isteyeceğini, bu yüzden taleplerin fazla olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:17
  1. Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov
  2. ABD

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