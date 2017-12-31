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Rusya'dan ABD'ye yalanlama: Gerçek değil

Rus senatör Puşkov, ABD’nin koalisyonun Suriye topraklarının neredeyse tamamını DEAŞ’tan temizlediği yönündeki açıklamasının gerçek olmadığını açıkladı.

31 Aralık 2017 Pazar 13:18
Rusya'dan ABD'ye yalanlama: Gerçek değil

Rus senatör Puşkov, ABD’nin koalisyonun Suriye topraklarının neredeyse tamamını DEAŞ’tan temizlediği yönündeki açıklamasının gerçek olmadığını söyedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Trump’ın yıl sonu konuşmasına dair açıklama yapan Puşkov ''Trump’ın ABD’nin Suriye’deki başarılarına dair söylediklerinin gerçeklerle bağdaşır pek bir yanı yok. Bunlar siyasi amaçlar için gerekli sahte gerçeklikler'' ifadelerini kullandı.

Trump yıl sonu açıklamasında ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye ve Irak’ın neredeyse tamamını teröristlerden temizlediğini söylemişti.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 13:18
  1. DEAŞ
  2. Puşkov
  3. Suriye
  • davincidavinci58 dk önce
    bu rusya amerikadan daha dinlenilir açıklamalarına güvenilir bir ülke oldu.300-400 işidli daeşli öldürmekle daeşmi bitmiş.tabiiki yalan.ABD kaç daeşli öldürmüş onu bi açıklasın biz bitmiş mi bitmemişmi daeş anlarız.türkiye ile rusya olmasaydı daeş ırakı ele geçirmişti.
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