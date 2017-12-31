Rusya'dan ABD'ye yalanlama: Gerçek değil

Rus senatör Puşkov, ABD’nin koalisyonun Suriye topraklarının neredeyse tamamını DEAŞ’tan temizlediği yönündeki açıklamasının gerçek olmadığını söyedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Trump’ın yıl sonu konuşmasına dair açıklama yapan Puşkov ''Trump’ın ABD’nin Suriye’deki başarılarına dair söylediklerinin gerçeklerle bağdaşır pek bir yanı yok. Bunlar siyasi amaçlar için gerekli sahte gerçeklikler'' ifadelerini kullandı.

Trump yıl sonu açıklamasında ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye ve Irak’ın neredeyse tamamını teröristlerden temizlediğini söylemişti.