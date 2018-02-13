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Rusya'dan ABD'ye sert eleştiri: Türkiye'nin uyarılarına rağmen...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD, herkesin ama özellikle de Türkiye’nin bu planlara yönelik itirazına rağmen sınır gücü kuvvetleri kurarak SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı" ifadelerini kullandı.

13 Şubat 2018 Salı 15:54
Rusya'dan ABD'ye sert eleştiri: Türkiye'nin uyarılarına rağmen...

ABD’nin, Suriye’de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı planladığını savunan Lavrov, “ABD, Suriye’de herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliğiyle noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç oluşana kadar kalmak istediğini belirtiyor. Bu, rejim değişikliği demektir.” diye konuştu.

Lavrov, ABD’yi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçlayarak “ABD’nin attığı adımların, Fırat Nehri’nin doğusundan başlayarak Irak sınırına kadar devlet benzeri bir yapı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki eylemlerine de değinen Lavrov, şöyle konuştu:

ABD, herkesin ama özellikle de Türkiye’nin bu planlara yönelik itirazına rağmen sınır gücü kuvvetleri kurarak SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı. Türkiye’nin farklı Kürt gruplara yaklaşımını biliyoruz. Bu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu yaklaşım bir gerçek ve bunu tamamen göz ardı etmek dar bir bakış açısı. Bu dar bakış açısının Afrin de dahil olmak üzere 'yarattığı' durumu görüyoruz.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 15:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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