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Rusya'dan ABD'ye sert çıkış!

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklediği gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulama kararına ilişkin "Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istediğini söyleyen ABD'nin bu hasmane adımı pozitif atmosfer oluşturulmasına yardımcı olmayacak." dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 21:57
Rusya'dan ABD'ye sert çıkış!

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklediği gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulama kararına ilişkin "Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istediğini söyleyen ABD'nin bu hasmane adımı pozitif atmosfer oluşturulmasına yardımcı olmayacak." dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını kınadıklarını ve bu yaptırımların meşru olmadığını söyledi.

BU ADIM POZİTİF ATMOSFER OLUŞTURMAYACAK

Vasily Nebenzia, "Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istediğini söyleyen ABD'nin bu hasmane adımı pozitif atmosfer oluşturulmasına yardımcı olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını destekledikleri gerekçesiyle çoğu Rus ve Çinli 16 kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı almıştı.

Ayrıca Yemen'de yaşanan insani kriz hakkında da değerlendirmede bulunan Nebenzia, "Yemen'deki insani durum dehşet verici ve yardıma muhtaç insanlar için acilen harekete geçilmeli." çağrısı yaptı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 21:57
  1. rusya abd
  • Vatansever Vatansever 42 dk önce
    Herkea birbirine racon kesiyor.. Rusya abd ye, abd koreye, turkiye almanyaya, ukrayna rusyaya, bae katara, suud irana vsvs.. Bu kadar cilli horoz bu dunyaya fazla.. Sonumuz hayrola..
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