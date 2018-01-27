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Rusya'dan ABD'de çarpıcı yaptırım cevabı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kampanyasını "Washington’un kendi çaresizliği" şeklinde yorumladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 08:15
Rusya'dan ABD'de çarpıcı yaptırım cevabı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya’ya yaptırımların kapsamını genişletmeden ibaret olan yaptırım kampanyasının Washington’un kendi çaresizliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi’nin konuyla ilgili açıklamasında, ABD’nin Rusya’ya karşı yürüttüğü yaptırım kampanyasının Amerikan iş dünyasının mali kayıplara uğramasına neden olacağı da vurgulandı.

Açıklama metninde, “Washingtonlu strateji uzmanlarının, kendilerine hiçbir sonuç sağlamayan ve sağlamayacak olan, ayrıca Amerikan iş dünyasının mali kayba uğramasına yol açacak olan anlamsız yaptırım kampanyasıyla kendi çaresizliklerini tüm dünyaya gösterdiklerini düşünme zamanı geldi” dendi.

Açıklamada ayrıca Rusya’ya baskı yapmaya devam eden ABD’nin Rusya’nın Ukrayna krizine müdahil olduğuna dair uydurma bahanelerle bazı Rus vatandaşları ve şirketleri yaptırım listesine eklediği kaydedildi.

RUSYA ABD’NİN YENİ YAPTIRIMLARINA YANIT VERME HAKKINI SAKLI TUTUYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın ABD’nin uygulamaya koyduğu ek yaptırımlara yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, “Eğer ABD yönetimi Rusya ile ekonomik ve diğer bağları koparmayı tercih ediyorsa, bu onların hakkıdır, aynı zamanda biz de (yaptırımlara) cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz”ifadeleri kullanıldı.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı’nın, Ukrayna krizini gerekçe göstererek Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kapsamını genişlettiği bildirilmiş, genişletilen yaptırım listesine Ukrayna'daki duruma müdahil olduğu gerekçesiyle 21 kişi ile 12 şirket daha eklenmişti.

Listeye dâhil edilen isimler arasında Enerji Bakan Yardımcısı Andrey Çerezov ile Enerji Bakanlığı yetkilisi Yevgeniy Grabçak öne çıkmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 08:15
  1. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  2. ABD
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