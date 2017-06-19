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Rusya'dan ABD'ye rest! Askıya alındı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile Suriye'de yürütülen memorandumun askıya alındığını duyurdu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 14:26
Rusya'dan ABD'ye rest! Askıya alındı

ABD öncülüğündeki uluslararası DAEŞ karşıtı koalisyonun, rejime ait savaş uçağını düşürmesi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Suriye hava sahasındaki kazaları önleme memorandumu" kapsamında ABD'yle yapılan işbirliğini askıya aldığını duyurdu.

Rus haber sitesi Sputnik'te yer alan bilgilere göre Bakanlık, ABD'nin saldırıdan önce Rusya ile iletişim kanalını kullanmadığını vurguladı.

"TERÖRİSTLERE YARDIM EDİYORLAR"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise "Suriye ordusunun vurulma olayını endişe ile karşıladık. Suriye ordusuna yönelik bu doğrudan saldırı, tehlikeli bir gerginliğe götürecek bir adım. Washington’ı gelecekte bu gibi yöntemleri kullanma konusunda dikkatli olması yönünde uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ryabkov şöyle devam etti: "Bu, saldırgan bir eylem ve uluslararası hukukun doğrudan ihlal edilmesinden başka bir şey değil. Bu, terörle mücadele eden bir politika izlediğini belirten ABD'nin, kendisiyle savaşan teröristlere yaptığı bir yardım."

NELER YAŞANMIŞTI

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon, Esed rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının, Tabka ilçesinin güneyinde PYD/PKK’nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerini vurması üzerine düşürüldüğünü duyurmuştu.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:26
  1. abd
  2. rusya
  3. suriye
  4. pkk
  5. esed
  6. sergey ryabkov
  7. DAEŞ
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