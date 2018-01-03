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Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın

ABD'nin İran'daki olaylar için BMGK'yı acil toplantıya çağırmasına Rusya'dan oldukça ilginç bir yorum geldi. Rusya, Occupy Wall Street'i hatırlattı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 04:05
Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi.

"ABD'DE KİTLESEL TUTUKLAMALARIN NASIL YAPILDIĞINI ANLATSINLAR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Haley'e ABD'de kitlesel tutuklamaların nasıl yapıldığını anlatmasını tavsiye etti.

"ABD, OCCUPY WALL STREET'TEKİ DENEYİMLERİNİ ANLATARAK BAŞLAYABİLİR"

Haley'in BM'deki açıklamalarını Facebook hesabından değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de son yıllarda yaşanan protestoları ve Washington yönetiminin bunlara tepkisini anımsattı.

Zaharova, "Şüphesiz, ABD heyetinin dünyaya anlatacağı şeyler vardır. Örneğin; Haley, ABD'nin protesto gösterilerini dağıtma deneyimlerini paylaşabilir, kitlesel tutuklamaların nasıl yapıldığının ve Occupy Wall Street eyleminin nasıl bastırıldığının detaylarını anlatabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 04:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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