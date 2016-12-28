Rusya'dan ABD'ye: Her türlü karşılık verilecektir

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‘ABD yaptırımlarla Rusya'nın savunma sanayisini vurmaya çalışıyor' Olası yaptırımlar, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale iddiasıyla ilişkilendiriliyor. ABD idaresinin, kendine uygun adaya destek olmak amacıyla bu dezenformasyonu 6 ay önce başlattığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Şimdi de başarısızlığı için bahane arıyorlar ve çok daha büyük bir şiddetle Rus-Amerikan ilişkilerinden intikam alıyorlar" dedi.

'AÇIKÇA UYDURULMUŞ SIZINTILAR'

ABD Başkanı Barack Obama idaresinin Rusya'yı yine yaptırımları genişletme, diplomatik nitelikli tedbirler ve bilgisayar sistemlerine karşı sabotajlar ile korkutmaya çalıştığı ifade edilirken, bunun ‘ABD medyasında açıkça uydurulmuş sızıntılar' yardımıyla yapıldığı kaydedildi.

Washington'un yeni düşmanca adımlar atması durumunda buna yanıt verileceği belirtilen açıklamada, "Bu, ABD'deki Rus diplomatik temsilciliklere karşı her türlü eylemleri de ilgilendiriyor. Bu eylemler, Rusya'daki ABD'li diplomatlara yansıyacak" ifadelerine yer verildi.

Washington Post gazetesi, ABD'nin bu hafta Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ilan edebileceğini aktarmıştı. Neden olarak, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale gösteriliyor.