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Rusya'dan ABD'ye flaş çağrı: Artık gerek kalmadı

Putin'in Suriye özel temsilcisi, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığı için gerekçe kalmadığını belirtti.

22 Aralık 2017 Cuma 11:10
Rusya'dan ABD'ye flaş çağrı: Artık gerek kalmadı

Deutsche Welle'nin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının hiçbir gerekçesi kalmadığını ve Washington'ın Suriye'de asker bulundurmak için saydığı gerekçelerin dayanaksız olduğunu söyledi.

Astana'da sekizinci turu başlayan Suriye barış görüşmelerinin ilk gününde konuşan Lavretyev, "Amerikalıların askeri varlıklarının devamını gerekçelendirmek için dile getirecekleri hiçbir neden, bahane olmaktan öteye gidemeyecektir. Varlıklarının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Astana'daki gündemle ilgili olarak da açıklamada bulunan Lavretyev, görüşmelerin Rusya'nın önümüzdeki yılın başında düzenlemeyi planladığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne odaklandığını belirtti.

Tarafların kongrenin tarihi konusunda kararı Cuma günü vermeyi planladığını belirten Rus yetkili, ancak heyetler listesi üzerindeki uzlaşının daha uzun süre alacağını ve bunun üç haftayı bulabileceğini belirtti.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:10
  1. Rusya
  2. Vladimir Putin
  3. Suriye
  4. ABD
  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 gün önce
    Şimdiye kadar uyguladıkları kirli senaryo bir kılıftı.bütün bunlar kürt gömleğiyle israile alan açma çalışmasıdır,bu işin taşaronu pkk,pyd,ypg,fetoş ve chp,dir,figüranıda daeş; bilmiyorlarki bu işin sonunda kıçlarındaki donda gidecektir. şu an daeşte don kalmadı zamanı gelince onlarınkide gidecektir.
  • hüseyinhüseyin1 gün önce
    Suryede rus ve türk askerlerı kalmaları lazımdır ama abd askerlerı kalması gerek yok. Bu işe bak. Ne adalet.
  • AtaAta1 gün önce
    Ey ABD bak gıpta ile baktığınız Rusya size ders veriyor/ gerek kalmadı
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