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Rusya'dan ABD'ye 'Esed' çıkışı: Kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Beyaz Sarayın Suriye'de yeni kimyasal silah saldırısı tehdidi olduğuna ilişkin açıklamalarının dayanağının ne olduğunu Kremlin'in bilmediğini savundu.

27 Haziran 2017 Salı 22:37
Rusya'dan ABD'ye 'Esed' çıkışı: Kabul edilemez

Beyaz Saray Basın Servisi, Suriye hükümet ordusunun yeni kimyasal silah saldırısı hazırladığını düşündüğünü belirterek, bunun gerçekleşmesi halinde bedelinin Suriye hükümet ordusu için çok büyük olacağını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Peskov, Beyaz Saray'ın açıklamasına şu tepkiyi verdi: Bu açıklamaları duyduk. Bunun neye dayandığını bilmiyoruz. Rusya tarafının bir önceki kimyasal maddelerin kullanıldığı trajedinin soruşturulması taleplerine rağmen, sorumluluğun Suriye silahlı kuvvetlerine yüklenmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz.

'KABUL EDİLEMEZ'

"Kremlin, soruşturulma yapılmadan Esed'in suçlanmasının imkansız olduğu yönündeki tavrını koruyor ve Suriye'nin yasal yönetiminin tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyor," diyen Peskov, "DEAŞ teröristleri birçok kez kimyasal silah kullandılar ve bunun devam edebileceğini söylediler. Tabi ki, bu tür provokasyonların devam edilme tehlikesi var" dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 22:37
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