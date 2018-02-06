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Rusya'dan ABD'ye: Cevap zamanında verilecek

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafından hazırlanan Kremlin raporuna zamanında cevap verileceğini söyledi.

06 Şubat 2018 Salı 13:10
Rusya'dan ABD'ye: Cevap zamanında verilecek

Rus gazetesi İzvestiya'da yer alan habere göre, ilgili soru üzerine Peskov, "Rusya Devlet Başkanı'nın Rusya'nın çıkarlarına en uygun şekilde davranacağı sözlerini hatırlatmak isterim. Cevap zamanında verilecek" dedi.

ABD Maliye Bakanlığı 30 Ocak'ta "Kremlin Raporu" olarak bilinen ve yaptırım uygulanabilecek 210 Rus vatandaşını içeren listeyi yayımlamıştı. Listeye Rusya yönetimi ve birçok işadamı da dahil edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise raporu dostça olmayan ve Moskova ile Washington arasındaki ilişkilere zarar veren bir hareket olarak nitelendirerek Rusya'nın gelişmeleri izleyeceğini ve çoğunlukla iç sorunlarıyla uğraşacağını söyledi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 13:10
  1. Rusya
  2. ABD
  3. Kremlin Raporu

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