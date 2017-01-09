Rusya'dan ABD'ye cevap gecikmedi

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ABD seçimlerine Rusya'nın müdahil olduğu yönündeki iddialara cevap vererek, "Siber saldırı suçlamaları cadı avını anımsatıyor" dedi.

Rusya'dan ABD'ye cevap gecikmedi
Eklenme: 09 Ocak 2017, 18:07
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'den Rusya'ya karşı yapılan siber saldırı suçlamalarını "cadı avını anımsatıyor" şeklinde nitelendirdi.

Kremlin sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, siber saldırı suçlamalarından sıkıldıklarını söyledi. ABD'nin konuya ilişkin raporunda kayda değer bir bilgi olmadığını ifade eden Peskov, "Siber saldırı suçlamaları cadı avını anımsatıyor." dedi.

Peskov, ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump'ın bu konuda henüz bir açıklama yapmadığını ve onun tutumunu bilmediklerini belirtti.

ABD'deki başkanlık seçiminin ardından Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) koordinasyonunda hazırlanan raporda, Putin'in seçimleri etkilemek için ABD'ye karşı siber saldırı emri verdiği öne sürülmüştü.

 
EtiketlerRusya Devlet Başkanı Vladimir Putindmitri peskovABDRusyaABD başkanlık seçimleriAmerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı
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