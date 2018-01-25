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Rusya'dan ABD'ye bir Suriye çıkışı daha!

Kremlin'den ABD'nin Suriye'deki stratejisini eleştiren bir açıklama daha geldi.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:49
Rusya'dan ABD'ye bir Suriye çıkışı daha!

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki stratejisinin ülkeyi bölme amaçlı olduğu belirtildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Moskova yönetiminden gelen açıklamalarda ABD'ye tepki gösterilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki hareketleri için 'provokasyon' yorumunda bulunmuş ve ABD'nin Suriye'de attığı tek taraflı adımların Türkiye'yi kızdırdığını savunmuştu.

Lavrov, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" demişti.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:49
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