Rusya'dan ABD'ye beklenmedik misilleme!

ABD yönetimi 35 Rus diplomatı sınır dışı ederken, Rusya yönetimi 35 ABD'li diplomatı Kremlin'de düzenlenen yılbaşı partisine davet etti.

Rusya'dan ABD'ye beklenmedik misilleme!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 01:39
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, 35 ABD'li diplomata Kremlin'deki yılbaşı kutlamaları için davetiye gönderildiği ifade edildi.

ABD'nin, Rusya'nın 8 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı da Kremlin'e 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini teklif etmişti. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir ABD'li diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini açıklamıştı.

 

 
EtiketlerMoskova Büyükelçiliği
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