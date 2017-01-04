Rusya'dan ABD'ye beklenmedik misilleme!

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, 35 ABD'li diplomata Kremlin'deki yılbaşı kutlamaları için davetiye gönderildiği ifade edildi.
ABD'nin, Rusya'nın 8 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı da Kremlin'e 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini teklif etmişti. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir ABD'li diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini açıklamıştı.