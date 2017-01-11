Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına cevap

ABD’nin Moskova’ya uyguladığı yeni yaptırımlara ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin’in Basın Sözcüsü Peskov, “Bunlar Rusya ve ABD’nin ikili ilişkilerinin bozulması için bilerek atılan ek adımlardır” dedi.
Peskov, ABD’ye yanıt olarak yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapamayacağını belirtti.
ABD Maliye Bakanlığı, “Magnitski” temelinde Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrkin dahil olmak üzere 5 Rus vatandaşına yaptırım uygulandığını açıkladı.