Rusya'dan ABD'li diplomatlar hakkında yeni karar

8

"Türkiye El Bab üzerinden sıkıştırılmaya çalışılıyor"

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Mahmut Övür Ortaköy saldırısını değerlendirdi. Övür, önce Avrupa Kamuoyunu İslamafobi üzerinden hazırladıklarını daha sonra DAEŞ'in Avrupa'da yaptığı saldırı üzerinden bunu güçlendirdiklerini ifade etti. Övür, "Şu aşamada tüm bunları yaparak Türkiye'yi El Bab üzerinden sıkıştırmaya çalışıyorlar"dedi.