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Rusya'dan ABD'li diplomatlar hakkında yeni karar

Rusya Devlet Başkanı Putin sürpriz bir karar alarak Kremlin’de düzenlenecek yeni yıl kutlamalarına ülkede bulunan 35 ABD’li diplomatı da davet etti. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde ABD, Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya'dan ABD'li diplomatlar hakkında yeni karar
Eklenme: 04 Ocak 2017, 11:21
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ABD Büyükelçiliği temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, “Kremlin’deki yeni yıl kutlamalarına 35 davetiye aldık” denildi.

Temsilci, büyükelçiliğin diplomatların bu davetiyeleri kullanıp kullanmayacaklarını söyleyemeyeceğini belirterek, “Ailelerimizin özel planlarına ilişkin yorum yapamayız” dedi.

ABD RUS DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, 29 Aralık’ta ABD Başkanı Barack Obama idaresi Rusya’ya siber ataklar sebebiyle yeni yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Rus şirketleri ve kuruluşlarına uygulanan yaptırımlar dışında 35 Rus diplomatın ülkeden gönderilmesi kararı alındı. Bunun üzerine açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın bu yaptırımlara yanıt verme hakkına sahip olduğunu, fakat Ameran diplomatları sınırdışı etmeyeceklerini belirtti.

 
EtiketlerABD Moskova BüyükelçiliğiRusyaKremlinABD Başkanı Barack Obama
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komünizmin amerikancası kapitalizmin ruscası yönünden bakmak daha isabetli olur kanaatindeyim

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