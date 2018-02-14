Rusya'dan ABD saldırısı hakkında flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gazetecilere konuşan bir kaynak bu iddiayı yalanlayarak, "Bloomberg ve diğer basın kuruluşları tarafından yayılan Suriye’de onlarca veya yüzlerce Rus vatandaşının öldüğü yönündeki iddialar klasik bir dezenformasyon" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon 7 Şubat’ta Fırat Nehri’nin doğusunda Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) mevzilerine saldıran hükümet güçlerine karşı hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Basında da ABD’li bir yetkili kaynak gösterilerek saldırılarda bu güçlerden en az 100 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Daha sonra bazı basın kuruluşları da saldırılarda çok sayıda paralı Rus askerinin öldüğünü iddia etmişti.