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Rusya'da Türkiye açıklaması: 18 Ağustos'ta başlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımına ilişkin yasağın kaldırılmasına yönelik ilk kapsamlı görüşmenin 18 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleşeceğini söyledi.

25 Temmuz 2017 Salı 12:25
Rusya'da Türkiye açıklaması: 18 Ağustos'ta başlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, "En yakındaki görüşmeler, 18 Ağustos'ta İzmir'de yapılacak. Oraya bu konuyu (Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasını) müzakere etmeleri için bir heyet göndereceğiz. Sonuçlarına göre değerlendirme yapacağız" dedi.

'YASAĞIN KALDIRIP KALDIRILMAYACAĞINI SÖYLEMEK İÇİN ERKEN'

"Yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağını söylemek için henüz erken" diye devam eden Dvorkoviç, "Fakat İzmir'deki, bu konu hakkında yapılan ilk kapsamlı görüşme olacak" ifadelerini kullandı.

Dvorkoviç ayrıca, İzmir'deki görüşmelerde enerji ve sanayi alanındaki işbirliğinin de ele alınacağını söyledi.

Rusya, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir uçağını düşürmesi ardından Türkiye'den domates de dahil olmak üzere bir dizi tarım ürününün alımını durdurmuştu. Diğer ürünlere yönelik yasaklar aşamalı olarak bir süre sonra kaldırılsa da domatese ilişkin yasak hala devam ediyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 12:25
  1. Rusya
  2. Rusya domates
  3. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç
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