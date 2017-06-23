Rusya'da 'Telegram' tartışması

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemin popüler uygulamalarından ve Rus girişimci Pavel Durov tarafından kurulan Telegram’ın Rusya’da yasaklanabileceği belirtildi.

Açıklamada, Roskomnadzor tarafından Telegram’dan şirkete ait bazı detayların talep edildiği belirtilirken, tüm girişimlere rağmen şirketin söz konusu bilgileri temin etmediği kaydedildi.

Roskomnadzor tarafından istenilen bilgilerin Telegram tarafından sağlanmaması sonucunda, programın Rusya’da yasaklanabileceğinin vurgulandığı açıklamada, konuya ilişkin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği belirtildi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ise, bir başka Rus sosyal medya sitesi Vkontakte üzerinden yaptığı açıklamada, Telegram’ın Rusya’da yasaklanmasının, ülkenin çıkarına olmayacağını savundu.

Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram programı, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.