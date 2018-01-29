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Rusya'da sürpriz görüşme! Binyamin Netanyahu yola çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek üzere Moskova'ya gitti, iki ülkenin Suriye’de askeri işbirliğini ele almayı planladığı belirtildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:04
Rusya'da sürpriz görüşme! Binyamin Netanyahu yola çıktı

Buluşmanın, bu ay başında iki liderin birbirlerine yeni yıl tebriklerini sunmak için yaptıkları telefon görüşmesi sırasında belirlendiği belirtildi.

Moskova'da Putin ile bir araya gelecek olan Netanyahu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğim, Ortadoğu'daki gelişmeleri ve İsrail ile Rusya ordularının Suriye'de koordinasyonun pekiştirilmesini masaya yatıracağım. İsrail'in güvenliği için önemli sorunları da ele alacağız" dedi.

Kremlin, iki liderin, Rusya-İsrail arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve insancıl bölgelerde uluslararası ve bölgesel ilişkileri ele alınacağını belirtti.

Netanyahu, Moskova'da bulunan binlerce Yahudinin öldürüldüğü Yahudi Müzesindeki "Sobibor" sergisinin açılış törenine de katılmayı planlıyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:04
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