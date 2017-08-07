Rusya'da sırrı çözülemiyor! Gizemli radyo istasyonu...

İngiliz basını Soğuk Savaş döneminden beri yapılan bu radyo yayınını yeniden manşetlere taşırken, bu radyo yayınının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istihbarat servisi için kullanıldığına yönelik iddialara da yer verdi.

Rusya’nın St. Petersburg şehri yakınlarında yer alan radyo istasyonu 1970’lerden beri, görünürde kimsenin ne olduğunu bilmediği bir yayın yapıyor. Günde 24 saat, haftada 7 gün tek bir sinyal sesi sürekli tekrarlanıyor. Haftada bir ya da iki kez bir erkek ya da kadın sesi duyuluyor, bunlar bir biriyle ilgisiz birkaç Rusça sözcük söyledikten sonra istasyon normal yayın akışına, yani sinyale geri dönüyor. Sinyalin amacının ne olduğu, istasyonun kime ait olduğu bilinmiyor.

BBC'ye değerlendirmelerde bulunan City Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Stupples'a göre bu gizemli radyo istasyonundan yapılan yayınlarda kesinlikle herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Rus ordusu kabul etmese de bu sinyallerin ordunun çeşitli amaçları için yayınlandığı kabul ediliyor. Yayının Rusya'nın kendisine yöneltilen füzelerin ne kadar yakında olduğunu tespit edebilmek için yapıldığına ilişkin görüşler de söz konusu. Prof. Dr. Stupples Rusya'nın füzeleri tespit edebilmek için kullandığı radar sistemlerinden iyi sonuçlar alması için bunu bilmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. #scroll#storymap##

Yayının Rusya'nın dünya üzerindeki istihbarat elemanları ile bağlantı kurmak için kullanıldığına ilişkin teoriler de yer alıyor.

Bununla birlikte Soğuk Savaş döneminden beri devam eden yayının nükleer savaş dönemine ilişkin bir araç olarak tasarlandığı da belirtiliyor. Radyonun "Ölü Adamın Düğmesi" olduğunu söyleyenler, Rusya'nın bir nükleer saldırıya maruz kaldığında bu yayının sona ereceği ve otomatik olarak karşı saldırıya başlayacağı teorisini de ortaya atıyor.