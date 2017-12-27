Rusya'da silahlı saldırı düzenlendi! En az 1 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir şekerleme fabrikasına gelen saldırgan, silahıyla ateş açmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı, saldırganın bir kişiyi öldürdüğünü ve birçok çalışanı da rehin aldığını bildiriyor.

Yerel eminyet yetkilileri, saldırganla pazarlık yapmak için bir iletişim kanalı bulmaya çalışıyor.

Sabah saat 09.13 sularında meydana gelen saldırının gerçekleştiği yer, Ilovaiskaya sokağında.

Fabrika çevresini kordona alan polis, olay yerine kimseyi yaklaştırmıyor.

Rus basını, silahlı saldırganın fabrikanın eski sahibi Ilya Averyanov olduğunu aktarıyor.