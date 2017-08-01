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Rusya'da saldırı... Ölüler var...

Reuters haber ajansının geçtiği habere göre Moskova'da bir adliyeye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

01 Ağustos 2017 Salı 16:11
Rusya'da saldırı... Ölüler var...

Rusya'nın başkentinde Moskova Bölge Mahkemesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Polis mahkeme çevresini güvenlik amaçlı boşalttı.

Olay sırasında içeride olan bir avukat, "Mahkemede çatışma çıktı, bazı çalışanlar yaralandı" dedi.

Rus haber ajansı TASS'ın geçtiği habere göre, mahkemeye saldıran çete üyesi 5 kişiden üçü vurarak öldürüldü, diğer ikisi ise gözaltına alındı. Saldırı sırasında bir başsavcı ve bir güvenlik gürevlisi yaralandı.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:11
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