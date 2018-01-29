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Rusya’da Putin’in rakibine gözaltı

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny taraftarları ülke genelinde yönetim aleyhine gösteri düzenledi. Göstericiler, 18 Mart’ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin adil bir ortamda gerçekleşmeyeceği gerekçesiyle boykot edilmesi çağrısında bulundu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 03:45
Rusya’da Putin’in rakibine gözaltı

Vladivostok kentinde düzenlenen gösteriye katılan Vladimir Redko, “Bize hiç bir tercih hakkı verilmedi, Rusya Federasyonu vatandaşı olarak kendi tutumumu belirtme ve aynı fikirde olmadığımı söylemenin bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum” dedi.

Rusya’da Putin’in en büyük siyasi rakibi olarak gösterilen Alexei Navalny ise, gösteriler esnasında gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 03:45
  1. Vladimir Redko
  2. Rusya
  3. Alexei Navalny
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