Rusya’da Putin’in rakibine gözaltı

Vladivostok kentinde düzenlenen gösteriye katılan Vladimir Redko, “Bize hiç bir tercih hakkı verilmedi, Rusya Federasyonu vatandaşı olarak kendi tutumumu belirtme ve aynı fikirde olmadığımı söylemenin bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum” dedi.



Rusya’da Putin’in en büyük siyasi rakibi olarak gösterilen Alexei Navalny ise, gösteriler esnasında gözaltına alındı.