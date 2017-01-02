Rusya'da petrol üretimi 11 milyon varili geçti

Rusya'nın günlük ortalama petrol üretimini 3.74 oranında artırıp, 11.21 milyon varile çıkardığı belirtildi. Bu, ülkede petrol üretiminin 1991'den bu yana 2. defa 11 milyon varili geçtiği anlamına geliyor.

Rusya'da petrol üretimi 11 milyon varili geçti
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:41
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Rusya'da aralık 2016'da günlük ortalama petrol üretiminin 3.74 oranında artıp 11.21 milyon varile çıktığı açıklandı.

Rusya günlük petrol üretimini Eylül 2016'da da Sovyet sonrası dönem içerisinde ilk defa 11 milyon varilin üzerine çıkarmıştı. Bloomberg haber ajansına göre, Rusya'nın 2016'da toplam 547.499 milyon ton petrol ürettiği belirtiliyor. Bu da ülkenin petrol üretimini bir önceki yıla göre yüzde 2.5 oranında artırdığı anlamına geliyor. Diğer taraftan Rusya geçen yıl içerisinde doğalgaz üretimini 0.7 oranında artırıp 640.007 milyar metreküp üretim yaptı.




 
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