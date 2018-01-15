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Rusya'da okulda çıkan bıçaklı kavgada 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Rusya’nın Perm kentinde, uzun Noel tatilinden sonra okulların ilk gününde 2 öğrencinin bıçaklı kavgası ile başlayan olaylar büyüdü. Olayda en az 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:17
Rusya'da okulda çıkan bıçaklı kavgada 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada  "15 Ocak sabahı Perm'deki bir okulda bıçaklı bir kavga çıktı. Olay yerindeki öğrenci ve yetkililer kavgayı ayırma girişiminde bulundu. Bunun sonucunda öğrenciler ve bir öğretmen yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

'SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖĞRENCİ, DİĞERİ ESKİ ÖĞRENCİ'

Bölge polis idaresinden yapılan açıklamada yaralı sayısının 12 olduğu aktarıldı. Açıklamada "18 yaşın altındaki iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 11 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Perm Bölge Güvenlik Bakanlığı Basın Sekreteri Yelena Dubinina, bölgedeki 127 numaralı ilköğretim okulunda iki maskeli kişinin bıçaklı saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Sağlık Bakanlığı Perm Bölge İdaresi'nden yapılan açıklamada ise ağır yaralı öğretmen ve 16 yaşındaki bir öğrencinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Olayın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri intikal etti. Perm Valisi Maksim Reşetnikov ve Perm Bölge Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de saldırının gerçekleştiği okula gitti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:17
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