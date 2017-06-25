Rusya'da müslümanlar sokaklara sığmadı

Başkentte yaşayan Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği Moskova Merkez Camisi'ne çıkan bütün sokaklar, namaz için kapatıldı. Polis, cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Müslümanlar, metal detektörden geçerek ve detaylı üst aramasının ardından camiye alındı.

Kalabalık nedeniyle camiye sığmayanlar, namazlarını çevre sokaklarda kıldı. Moskova'da bayram namazı camilerin yanı sıra belediye tarafından belirlenen özel alanlarda da kılındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev, yayımladıkları mesajla ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Rusya Federasyonu'nda yaklaşık 20 milyon müslüman yaşıyor. Ülke genelinde 7 binin üzerinde cami ve mescit bulunuyor.