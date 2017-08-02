Rusya’da muhabire canlı yayında yumruklu saldırı

Moskova’da adet olduğu üzere emekli paraşütçü askerler büyük parkların havuzlarında eğlendi. Geleneğe uyulup karpuz yenildi, votka içildi. Yer yer içki sınırının aşıldığı günde, Rus NTV televizyonunu muhabiri, Moskova’daki Gorki Parkı’nda canlı yayında olduğu sırada saldırıya uğradı.

“Ukrayna’yı zapt edeceğiz”

Günün gelişmelerini aktaran muhabirin yanına gelen ve sarhoş olduğu belli olan bir adam küfürler ederek “Ukrayna’yı zapt edeceğiz” diye bağırınca, muhabir “Lütfen susun” diye uyarıda bulundu. Eski paraşütçü olduğu belirtilen sarhoş adam, bunun üzerine muhabire sert bir yumruk attı. Kanal, olay sonrası canlı yayını yarıda kesti.