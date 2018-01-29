Rusya'da dili rögar kapağına sıkışan köpeğe vatandaş yardım etti
Hava sıcaklığının eksi 15 dereceleri bulduğu Rusya'nın Vladivostok bölgesinde bir sokak köpeği soğuk havalar yüzünden zor anlar yaşadı. Dili rögar kapağına yapışan köpeğe bölgedeki vatandaşlar yardım etti.29 Ocak 2018 Pazartesi 18:31
Rusya’nın Vladivostok bölgesinde, ‘insanlık ölmemiş’ dedirten bir olay yaşandı. Hava sıcaklığının -15 derecelere kadar düştüğü Rusya’nın doğusunda bir sokak köpeğinin dili rögar kapağına sıkıştı.
Olay anını kameralara kaydeden bir Rus, soğuk havaya rağmen köpeğin yardımına koştu. Elindeki şişeden, köpeğin diline su döken Rus adam daha sonra yanındakilerden yardım istedi.
Videonun sonraki bölümünde ise köpeğin sağlıklı bir biçimde kurtarıldığı görülürken, köpeğin kendisine yardım eden adama sevgi gösterisinde bulunması dikkat çekti.
Kaynak: Sözcü