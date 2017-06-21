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Rusya'da dev ihaleyi Türk firması aldı

Yasakların kalkması ardından Türk müteahhitler Rusya'da ardı ardına aldıkları dev projeler ile yeniden kendilerinden söz ettirmeye başladılar.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:05
Rusya'da dev ihaleyi Türk firması aldı

Yasakların kaldırılması ile birlikte geçtiğimiz günlerde yaklaşık 100 milyon dolarlık Saratov Havaalanı projesini alan Esta Construction firması, yine 250 milyon euroyu geçmesi beklenen dünya markası Mercedes'in Moskova'da yapacağı dev fabrikanın ihalesini kazandı ve zaman kaybetmeden temelini attı.

Yaklaşık 18 ayda tamamlanması beklenen fabrikanın temel atma törenine Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Dennis Manturov, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi ve Esta Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek hazır bulundu.

Bakan Manturov, bu denli büyük yatırımcıların Rusyada üretime başlamasının Rusya piyasasının sanayi politikasında istikrarlı olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Marcedes Benz Carsın sevkiyat zincirinden sorumlu idari üyesi Marcus Shafer ise törende yaptığı konuşmada, Rusyada otomobil üretimi, Mercedes Benz piyasasına stratejik yatırım anlamına geliyor. Rusyadaki varlığımızı genişletiyoruz ve aynı zamanda küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde yaptığı farklı projeler ile kendisinden söz ettiren Demirbilek, Avrupanın en lüks stadı olan Krasnodar Arena ile uzun süre konuşulmuştu. Demirbilek, temel atma törenin kendisi için farklı bir anlam taşıdığını belirterek, Benim doğum günüme denk geldi ve böyle bir günde bir dünya markasının bayrağı ile firmamızın bayrağının yan yana dalgalanması bana inanılmaz bir duygu yaşattı. Mercedes Benz gibi otomobil sektörünün liderinden birinin bizi tercih etmesinden ise gurur duyuyorum dedi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise proje ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putine bilgi verdiğini ve fabrikanın Moskova Bölgesi için çok önem arz ettiğini belirtti. Vorobyov, fabrikada binin üzerinde kişi çalışacağını ve bunun için robot teknolojisi konusunda eğitim vermek üzere mesleki eğitim programları hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:05
  1. RUSYA
  2. Mercedes
  3. Moskova
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