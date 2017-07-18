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Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 şiddetinde deprem meydana geldi.

18 Temmuz 2017 Salı 08:28
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası açıklarında, Bering Denizi'nde 7,8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, depremin merkez üssünün Alaska'nın güneyindeki Near Takımadaları'nın batısı olduğu bildirildi.

Depremin bölgede 200 kilometrelik bir mesafeyi etkilediği aktarılan açıklamada, biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere artçı sarsıntılar kaydedildiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD'den de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise merkez üssünden 300 kilometre boyunca kıyılarda "tsunami tehlikesi" uyarısında bulundu. Merkezin açıklamasında, ABD'nin Kaliforniya, Oregon, Washington veya Alaska kıyıları için böyle bir endişenin olmadığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 08:28
  1. rusya
  2. deprem
  3. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi
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