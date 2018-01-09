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Rusya'da başkan adaylarına para yağıyor

Rusya Devlet Başkanlık adaylarının resmi seçim banka hesaplarına 5 Ocak 2018 itibariyle 650 milyon rubleden fazla yatırıldığı belirtildi

09 Ocak 2018 Salı 13:21
Rusya'da başkan adaylarına para yağıyor

Merkez Seçim Komisyonu sayfasından yapılan açıklamada, yatırılan finansmanın toplam tutarının 656 milyon 121 bin 372 ruble olduğu kaydedildi. Tüzel kişiler yaklaşık 200 bin ruble, gerçek kişiler 230 bin ruble yatırdılar.

PUTİN İÇİN 400 MİLYON RUBLE

Sberbank'ın yaptığı açıklamaya göre, Devlet Başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak katılacak Vladimir Putin'in banka hesabına 400 milyon rubleden fazla yatırıldı.

Merkez Seçim Komisyonu'nun sitesinde yer alan verilere göre, paraları bölgesel fonlar ve 28 milyon rublelik bütçe sağlayan Birleşik Rusya partisi aktardı.

Yasaya göre seçim hesabında en fazla 400 milyon ruble bulunabiliyor. Bu seviyenin üzerindeki tüm paraların geri gönderilmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 13:21
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