Rusya’da 100 kişi gözaltında öldü

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Rapor Rusya’da polis tarafından gözaltına alınanlar arasında yaşanan ölüm olaylarını araştıran “Russkaya Ebola” (RE) araştırma merkezi tarafından açıklandı.

RE merkezi, polis departmanları ve geçici gözaltı merkezlerindeki tutukluların ölüm nedenlerini genellikle ‘intihar’ ya da ‘durumu aniden kötüleşti’ olarak açıkladı.

Rus güvenlik güçleri, kendi kontrolleri altındayken yaşanan ölümlerin yüzde 80’nin intihar sebebiyle olduğunu iddia ederken ölenlerin yaş ortalamasının en küçüğü 17, en yaşlısı ise 66 olarak belirlendi.

Rusya’da cezaevi ve emniyet sorguları uluslararası gözetimlere kapalı olduğu için rus araştırma kurumlarının belirttiği raporlar itibar görmüyor.

RE merkezi 2015 yılında Rus polis departmanları ve geçici gözaltı merkezlerinde en az 200 kişinin öldüğünü rapor etmişti.

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