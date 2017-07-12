Rusya yaptığımız haberlerden memnun olmamış!

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Aleksandr Leşukov, "Yeni Akit’in Çeçen terörist Şamil Basayev’i öven yazıyı yayınlaması sebebiyle" duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Büyükelçinin Türkiye'de birçok kişi tarafından sevilen ve popüler bir isim olan, aynı zamanda resmi olarak terörist kabul edilmeyen Basayev hakkındaki bu sözleri bazı kesimlerde büyük bir tepkiye yol açtı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Leşukov, "Yeni Akit'in, çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu teröristi öven yazısı üzücü. Üst düzeydeki Rus-Türk ilişkilerine uymayan Rusya karşıtı yeni yazıdan dolayı üzgünüz. Bu arada Türkiye'nin en popüler gazeteleri arasında yer almayan Yeni Akit gazetesinin Rusya karşıt yayın politikası iyi biliniyor. Terörizmin her tezahürünü ve terörist yapıların üyelerinin övülmesini kabul edilemez olarak sayıyoruz" dedi.



Çeçenistan'da Rusya'ya karşı savaşın en önemli isimlerinden olan Şamil Basayev 1965 yılında doğdu. Çeçenistan'ın Rusya'dan bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından itibaren Çeçenistan'da aktif savaş hayatına giren Basayev Çeçenistan'da ve Rusya'da düzenlenen birçok saldırıyı yönetti. Ebu İdris künyesiyle de tanınan Çeçen liderin Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a karşı Azeri köylerni müdafaa için savaştığı da ifade ediliyordu. Şamil Basayev 2006 yılında Rusya'ya göre istihbarat tarafından düzenlenen bir suikastte, Çeçenlere göre ise meydana gelen bir kazada hayatını kaybetti.