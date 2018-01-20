Rusya yaptığı ankette dikkat çeken bir sonuç çıktı

Rusya'nın Suriye'deki en önemli hava üssünden bilgi ve açıklamalar geçen Hmeymim Askeri Üssü İnformasyon isimli kanal, Suriye halkının Rusya hakkındaki görüşünü öğrenmek için bir anket düzenledi.

Rus ordusunun gayri resmi propaganda kanalı olan sayfada yapılan anketin ortaya çıkardığı sonuç sosyal medyada çok ses getirdi.

Ankette, "Bu soru Suriye halkına yöneliktir. Rusya sizin için ne anlama geliyor? Dost mu düşman mı?" sorusu soruldu. Ankete katılanların %79'u 'düşman' şıkkını işaretlerken 'dost' diyenler %21'de kaldı.