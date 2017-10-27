Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya ve Türkiye yeni anlaşma için hazırlık yapıyor

Oleg Safonov, Rusya ve Türkiye’nin turizmin gelişmesine ilişkin yeni hükümetler arası anlaşma üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

27 Ekim 2017 Cuma 10:46
Rusya ve Türkiye yeni anlaşma için hazırlık yapıyor

Safonov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Perşembe günü 11. Rusya-Türkiye turizm çalışma grubunun toplantısının gerçekleştiğini belirterek, "2017 turizm sezonunun ilk sonuçlarını çıkardık, güvenlik konularını, iki ülke arasında Karadeniz'deki cruise turizminin gelişmesini değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Safonov, "Rusya ve Türkiye arasında yeni Hükümetler arası anlaşmanın hazırlığına ilişkin çalışmaları yürütüyoruz. Bir önceki anlaşma 1995 yılında imzalandı. O zamanda bu yana 22 yıl geçti ve turizm koşulları şu anda çok daha farklı" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:46
  1. rusya
  2. türkiye
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler