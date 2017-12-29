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Rusya ve Türkiye arasında imzalar atıldı

Türkiye ile Rusya arasında S-400 füzeleri imzası atıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 12:54
Rusya ve Türkiye arasında imzalar atıldı
Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 12:54
  1. rusya
  2. s-400
  3. S-400 füzeleri
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