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Rusya ve Katar arasında anlaşma

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile askeri iş birliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 02:04
Rusya ve Katar arasında anlaşma

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile askeri iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şoygu ile Atiyye arasında başkent Doha'da gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, askeri ve savunma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, Körfez ve Suriye krizlerindeki son gelişmeler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Taraflar görüşmede, askeri teknik iş birliği anlaşması, hava savunmasıyla alakalı mutabakat zaptı ve askeri malzeme alımı konularında genel kuralları içeren yasal bir sözleşmeye imza attı.

Görüşmenin ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Şoygu'yu Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda kabul etti. Kabulde ikili ilişkiler, askeri alanda iş birliğini güçlendirme ve bölgede yaşanan krizler ile bunların yansımaları masaya yatırıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 02:04
  1. rusya katar
  • mkilitmkilit2 sa önce
    Ne düşünüyorum tavşan kaç tazı yakala oyunu oynuyorlarterörüst abd ve rusyabiri bulandıryorbiri durultuyorakılsız Müslümanlarıkandırıp duruyorlaryahu birlik beraberlik olup bizde hiristiyanlarıkarıştırıpsilah satalımama bizim dinimiz bunu yasaklıyor ama onların inanışlarıMüslüman kanı emeceksiniz diyorlariçimizdeki şerefsizlerde onlara çanak tutuyor bu çanak tutanları imha edilmediği müddetçebu böyle devam ederidam yasasını gelmesi lazımkibu işleh hallolsun
  • Akif ErsoyAkif Ersoy3 sa önce
    Adı rusça, soyadı türkçe olan bir savunma bakanı..! Bunun adına asimilasyon denir.
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