Rusya ve Katar arasında anlaşma

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile askeri iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şoygu ile Atiyye arasında başkent Doha'da gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, askeri ve savunma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, Körfez ve Suriye krizlerindeki son gelişmeler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Taraflar görüşmede, askeri teknik iş birliği anlaşması, hava savunmasıyla alakalı mutabakat zaptı ve askeri malzeme alımı konularında genel kuralları içeren yasal bir sözleşmeye imza attı.

Görüşmenin ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Şoygu'yu Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda kabul etti. Kabulde ikili ilişkiler, askeri alanda iş birliğini güçlendirme ve bölgede yaşanan krizler ile bunların yansımaları masaya yatırıldı.