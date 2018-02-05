Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya ve Esed rejimi 'İdlib'i vurdu! Hastane ve camilere...

Suriye İdlib'de rejim veya Rus uçaklarının attığı klor gazı bombası, bir hastaneyi vurdu. Kimyasal saldırıdan sonra çekilen video kayıtları şoke edici.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:52
Rusya ve Esed rejimi 'İdlib'i vurdu! Hastane ve camilere...

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki tek büyük vilayet olan İdlib'de rejimin hava saldırıları yeniden dehşete düşürdü.

Aktivistler ve bölgedeki muhabirler, Maarat el Numan'daki hastanenin kimyasal saldırıya uğradığını aktarıyor. Hastaneden paylaşılan görüntüler şoke edici.

BBC muhabiri Riam Dalati, klor gazı kullanılan saldırıdan sonra çekilen video kaydını 'yürek parçalayıcı' notunu düşerek paylaştı. Klor gazına maruz kalanlar arasında birkaç günlük bir bebek de var.

Muhalifler saldırıyı Rus savaş uçaklarının düzenlediğini savunurken, sivillerin tedavi gördüğü hastanenin gece saatlerinde yedi kez saldırıya uğradığını bildiriyor.

Anadolu Ajansı, İdlib'in Serakib ilçesindeki klor gazı saldırısının ise yedi sivili etkilediğini duyurdu.

Muhaliflerin bir Rus savaş uçağını hafta sonu düşürmesiyle İdlib'e yoğun hava saldırıları düzenleniyor. Dün akşamki saldırılarda sekiz sivil yaşamını yitirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın ateşkes bölgesi ilan ettiği İdlib'de son bir aydır rejim ve müttefiklerinin saldırıları arttı. Ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:52
  1. Riam Dalati

YORUM YAZ

  • SalihSalih1 sa önce
    Bu cocuklarimizi Boyle gorunce icim parcalaniyor.Ey devlet reisleri..... bunu Allahrasulu zamanida kafirler yapsa idi o ve Omer ler ne yapar idi....sizede aynisini yapmak duser dogru sozlu iseniz. Vallahi butun muslumlar arkanizda saf tutariz.
  • SalihSalih1 sa önce
    Muhaliflerle ayni safda olmamiz lazim.Irak da yapilan hattaya dusmeyelim.Orada kafir abd muslumanlari katletti be bizde yardimci olduk.Incirlilten ucaklar kalkti. Kamuyonlarca kafir abd askerini gidalar gitti. Bu hattayi dis politikada musluman kardeslerimize yapmayalim. Gun gelir Allah cc bizide aynisiyla sinar.
  • MEHMET AKİF EŞKİMEHMET AKİF EŞKİ2 sa önce
    zalimler için yaşasın cehennem. Allah aynısını başlarına versin.
  • SalihSalih2 sa önce
    Hani bu bolge catismamazlik bolgesiydi . Kafir rusya ve essede guven olurmu. Artik muhaliflerle el el. Onlar bizim din kardeslerimiz. Ey Erdogan artik kafirlerle el sikismayi birak idlib de kardeslerimiz cocuklarimiz oluyor.Saflarinizi artik belli edin. PKK pyd daes abd Rusya essed bunlar hepsi kafir be bize dusmanlik yapar.Safini belli et. Musluman sadece muslumanin kardesi dir.
  • SalihSalih2 sa önce
    Hani bu bolge catismamazlik bolgesiydi . Kafir rusya ve essede guven olurmu. Artik muhaliflerle el el. Onlar bizim din kardeslerimiz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Oyuncak tercihlerimiz nasıl olmalı?
  1. Oyuncak tercihlerimiz nasıl olmalı?
  2. İstanbul, isminin nereden geldiğini..
  3. Cemil Bayık'tan skandal sözler! Bize..
  4. Çocuklarınızı zararlı oyunlardan nasıl..
  5. Düğünde takılan takılar kimin?..
  6. Müteahhitler, sattıkları konuttan 5..
  7. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
  8. Ahmet Nur Çebi'den Aykut Kocaman'a yanıt
  9. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
  10. Mağduriyetlere sebep olan ''18..
  11. Zirveye Sivasspor ayarı!
  12. Mafyanın yeni yuvası: Sosyal medya!
  13. 'Mağlubiyetin hakemlerle bir ilgisi yok'
  14. Erdoğan papa görüşmesi sona erdi!
  15. Çocuk, kıyafetlerinde nelere dikkat..
  16. Trabzonspor'un konuğu Göztepe! İşte..
  17. Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert..
  18. Türk askeri bayrağı ezan okuyarak dikti
  19. Cemil Bayık'tan skandal sözler!
  20. Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
ABD 6 askerimizi şehit etti!
ABD 6 askerimizi şehit etti!
Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!