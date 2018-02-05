Rusya ve Esed rejimi 'İdlib'i vurdu! Hastane ve camilere...

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki tek büyük vilayet olan İdlib'de rejimin hava saldırıları yeniden dehşete düşürdü.

Aktivistler ve bölgedeki muhabirler, Maarat el Numan'daki hastanenin kimyasal saldırıya uğradığını aktarıyor. Hastaneden paylaşılan görüntüler şoke edici.

BBC muhabiri Riam Dalati, klor gazı kullanılan saldırıdan sonra çekilen video kaydını 'yürek parçalayıcı' notunu düşerek paylaştı. Klor gazına maruz kalanlar arasında birkaç günlük bir bebek de var.

Muhalifler saldırıyı Rus savaş uçaklarının düzenlediğini savunurken, sivillerin tedavi gördüğü hastanenin gece saatlerinde yedi kez saldırıya uğradığını bildiriyor.

Anadolu Ajansı, İdlib'in Serakib ilçesindeki klor gazı saldırısının ise yedi sivili etkilediğini duyurdu.

Muhaliflerin bir Rus savaş uçağını hafta sonu düşürmesiyle İdlib'e yoğun hava saldırıları düzenleniyor. Dün akşamki saldırılarda sekiz sivil yaşamını yitirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın ateşkes bölgesi ilan ettiği İdlib'de son bir aydır rejim ve müttefiklerinin saldırıları arttı. Ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti.