Rusya ve Çin'den ortak Kore çağrısı

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Şi ile ekonomi başta olmak üzere Rusya-Çin ilişkilerini geliştirme ve siyasi diyaloğu derinleştirme kararı aldıklarını ifade etti.

Uluslararası ilişkilerin de Moskova ve Pekin arasındaki görüşmelerde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Putin, "Rusya ve Çin'in ortak dış politika önceliği Kore'deki durumun çözümüdür" dedi.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze faaliyetlerinin yanı sıra ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının dondurulması konusunda Rusya ve Çin'in hemfikir olduğunu dile getiren Putin, ABD tarafından Güney Kore'de THAAD füze sisteminin kurulmasına da karşı olduklarını vurguladı.

Toplantıda söz alan Şi, Çin'in Rusya ile uluslararası ilişkilerdeki iş birliği ve koordinasyonunun devam edeceğini belirterek "Özellikle sıcak bölgelerdeki tansiyonun düşürülmesi, teröre karşı mücadele ve iki ülkenin de çıkarına olacak yeni iş birliği alanlarının oluşturulması önceliğimiz olacak" ifadesini kullandı.

EKONOMİDE ARTAN İŞ BİRLİĞİ

Geçen yıl Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 66 milyar dolara ulaştığını bildiren Putin, enerji ve tarım alanlarında da iki ülke arasındaki iş birliğinin giderek arttığını, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesini destekleyeceklerini söyledi.

Toplantının ardından, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın artırılmasına yönelik ortak bir bildiri yayımlanırken, Rus ve Çinli yetkililer arasında tarımdan, enerjiye, uzay teknolojilerinden medya alanına kadar yaklaşık 20 anlaşma imzalandı.