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Rusya ve Çin, K. Kore'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yaptıkları telefon konuşmasında Kuzey Kore'nin durumunu görüştüler.

15 Ağustos 2017 Salı 21:45
Rusya ve Çin, K. Kore'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakanın görüşmesi sırasında Kuzey Kore'deki çatışma döngüsünden çıkış yollarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi: "Sebebi ne olursa olsun, güç kullanımının kabul edilemez olduğunun bir kez daha altı çizildi. Bakanlar siyasi ve diplomatik çözüm sürecinin alternatifinin olmadığını, diğer ülkelerin desteğiyle tüm tarafların diyalog kurması gerektiğini dile getirdiler. "

Lavrov ve Wang Yi, Rusya ve Çin'in ikili kanallar ve BM Güvenlik Konseyi üzerinden barış inisiyatiflerinin gerekliliğinin arttığına dikkat çektiler.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 21:45
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