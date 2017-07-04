Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru hattı devreye sokuluyor

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, 2014'te Çin Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Wang Yilin ile Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller arasında imzalanan anlaşmaya ek yeni bir anlaşmanın daha imza altına alındığı belirtildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinpingin de imza törenine katıldığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı projesiyle Aralık 2019'da Rus gazı Çin'e ulaşacak." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Miller, Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı'nın inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini ve planlanan takvim çerçevesinde Rus gazının Çin'e ulaştırılacağını belirtti.

Söz konusu boru hattı sayesinde 30 yıl boyunca Rusya'nın doğusundan Çin'e 38 milyar metreküp doğalgaz götürülmesi planlanıyor.