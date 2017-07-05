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Rusya ve Çin arasında 10 Milyon dolarlık anlaşma

Rusya ve Çin, altyapı projelerinde kullanılmak üzere 10 milyar dolarlık yatırım fonu antlaşması imzaladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:23
Rusya ve Çin arasında 10 Milyon dolarlık anlaşma

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in çeşitli temaslar bulunmak üzere geldiği Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından 10 milyar dolarlık yatırım fonu antlaşması imzalandı. Fon, "İpek Yolu" ve "Avrasya Ekonomik Birliği" ile bağlantılı projeler dahil olmak üzere, Rusya ve Çin'deki alt yapı projelerinde kullanılacak. Ayrıca Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Çin Merkez Bankası ise yatırım fonunu kurmayı kabul ettiğini bildirdi.

Çin Merkez Bankası Başkanı Hu Huaibang konuya ilişkin, "Rus-Çin projeleri, her iki ülkenin hükümetleri tarafından desteklenen ve ülkeler arasında doğrudan yatırımın büyümesini teşvik edecek ve yatırımların artırılmasına yardımcı olacak" dedi.

Rus Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ise, "Çin Kalkınma Bankası ile ortaklık kurmaktan ve Çinli yatırımcıların ulusal para birimine yatırım yapmalarını sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sınır ötesi doğrudan yatırım hacmini artırmak ve ortaklaşa yapılan yatırımların sayısını önemli ölçüde artıracak güçlü bir ivme kazandıracaktır" diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:23
  1. Xi Jinping
  2. ÇİN
  3. Kirill Dmitriev
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