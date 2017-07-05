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Rusya ve ABD o bölgeler için harekete geçiyor

ABD, Rusya'nın çatışmasızlık bölgelerinden çıkarılmasını önerdiği Dera ve Kuneytra için yeni bir güvenli bölge planı önerdi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:50
Rusya ve ABD o bölgeler için harekete geçiyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısında, Rusya'nın Suriye'nin güneyini çatışmasızlık bölgeleri kapsamından çıkarma önerisinin ardından ABD güvenli bölge planını duyurdu.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus heyeti dün ikili görüşmeler sırasında, Türkiye ve İran heyetlerine, Dera ve Kuneytra’nın "çatışmasızlık bölgeleri"nden çıkartılmasını önermişti.

Rusya'nın ABD askeri varlığı nedeniyle, bölgenin durumunu ABD ile görüşmeyi tercih ettiği öğrenilmişti.

Muhalefet kaynakları, ABD'yi temsilen toplantılarda yer alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Stuart Jones'un muhalefet heyetiyle konakladıkları Grand Park Esil Oteli'nde dün akşam saatlerinde bir toplantı yapıldığını bildirdi.

ABD'li bir diplomatın da doğruladığı bilgilere göre, Jones, muhalefet heyetine ABD askerlerinin konuşlandığı Ürdün sınırındaki güney cephesinde (Dera ve Kuneytra illeri) Astana sürecinin dışında, bir güvenli bölge kurmak üzere Rusya ve Ürdün ile anlaştıklarını söyledi.

Muhalefet heyetinin bu anlaşmayı, "ABD'nin Astana sürecinin başarısını engelleme ve rakip bir 'Amman süreci' başlatma hedefi" şeklinde yorumladığı öğrenildi.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki 4. Astana toplantısında, İdlib ili ve çevresi, Humus ilinin kuzeyindeki belirli bölgeler, Şam'ın Doğu Guta bölgesi ve güneydeki Dera ile Kuneytra illerinde "çatışmasızlık bölgesi" oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:50
  1. idlib
  2. Dışişleri Bakan Yardımcısı Stuart Jones
  3. Rusya
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