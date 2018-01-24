Rusya ve ABD Afrin'i görüştü
Reuters haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un telefonda Suriye'nin kuzeyinde yaşananları ve Kuzey Kore krizini görüştüğünü duyurdu.24 Ocak 2018 Çarşamba 17:00
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ve Viyana’da yapılacak görüşmelere ilişkin istişarelere de devam eden iki bakanın görüşmesinde, Lavrov'un, Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesinin önemini vurguladığı kaydedildi.
Kore Yarımadası'ndaki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Kuzey Kore’ye yönelik sert söylemlere ve artan gerginliğe yönelik Rusya’nın duyduğu endişenin iletildiği belirtildi.