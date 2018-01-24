Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya ve ABD Afrin'i görüştü

Reuters haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un telefonda Suriye'nin kuzeyinde yaşananları ve Kuzey Kore krizini görüştüğünü duyurdu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:00
Rusya ve ABD Afrin'i görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ve Viyana’da yapılacak görüşmelere ilişkin istişarelere de devam eden iki bakanın görüşmesinde, Lavrov'un, Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Kore Yarımadası'ndaki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Kuzey Kore’ye yönelik sert söylemlere ve artan gerginliğe yönelik Rusya’nın duyduğu endişenin iletildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 17:00
  1. rusya
  2. abd
  3. Rusya Dışişleri Bakanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    45 bin lirayı toprağa gömdü...
    1. 45 bin lirayı toprağa gömdü...
    2. Kilis'e roketli saldırı: Çok sayıda..
    3. Hainlerden Kilis'e bir saldırı daha
    4. Bir ilk: İhbar et para kazan
    5. Karakola taciz ateşine obüslerle..
    6. Ahmedinejad'dan sürpriz hamle!
    7. Kalbine kebap şişi saplandı!
    8. F-16 pilotu bu notu paylaşıp bomba..
    9. Müslümanların evleri yakılmaya devam..
    10. Muhaysini'den Afrin açıklaması
    11. Zeytin Dalı Harekatı'nda bu silahlar..
    12. Süper Lig'e gelen 22 Real Madridli..
    13. Afrin'i görünce 40 ülke geldi...
    14. Fetullah Gülen'in yeğeni Büşray'a 7,6..
    15. İslam düşmanıydı... Müslüman oldu...
    16. Hepsi öldürüldü... Bugün açıkladılar
    17. Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda..
    18. Saldırıda 'birden fazla' ABD'li öldü
    19. Hainler temizlendi, TSK'da tarihi..
    20. İyi ve kaliteli su nasıl olmalıdır?
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!