Rusya, uzay saldırıları için hazırlığa başladı
Rus devlet radyo-elektronik teknoloji şirketi KRET'in yönetici danışmanlarından Vladimir Miheyev, Rusya’da Krasuha-2 ve Krasuha-4 elektronik savaş sistemlerinin yerine geçecek olan yeni kara elektronik savaş sisteminin testlerine başlandığını açıkladı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:52
Moskova bölgesindeki Jukovski kentinde düzenlenen MAKS-2017 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda KRET şirketinin tasarladığı sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Miheyev, şöyle konuştu:
''Hava ve uzay saldırılarını bloke etmek amacıyla tasarlanan yeni kara elektronik savaş sisteminin denemelerine başladık. Söz konusu elektronik karıştırma sistemi, Krasuha-2 ve Krasuha-4 elektronik savaş sistemlerinin yerine geçecek. Söz konusu sistemlerden de vazgeçmiyoruz, onlar için ciddi bir modernizasyon programı hazırladık.''
Krasuha-4 elektronik karıştırma sistemi, karşı tarafın saldırı ve keşif uçaklarında, aynı zamanda insansız hava araçlarında bulunan her türlü radar sistemine karşı koymak için kullanılıyor.