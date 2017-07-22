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Rusya, uzay saldırıları için hazırlığa başladı

Rus devlet radyo-elektronik teknoloji şirketi KRET'in yönetici danışmanlarından Vladimir Miheyev, Rusya’da Krasuha-2 ve Krasuha-4 elektronik savaş sistemlerinin yerine geçecek olan yeni kara elektronik savaş sisteminin testlerine başlandığını açıkladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:52
Rusya, uzay saldırıları için hazırlığa başladı
Moskova bölgesindeki Jukovski kentinde düzenlenen MAKS-2017 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda KRET şirketinin tasarladığı sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Miheyev, şöyle konuştu:
 
''Hava ve uzay saldırılarını bloke etmek amacıyla tasarlanan yeni kara elektronik savaş sisteminin denemelerine başladık. Söz konusu elektronik karıştırma sistemi, Krasuha-2 ve Krasuha-4 elektronik savaş sistemlerinin yerine geçecek. Söz konusu sistemlerden de vazgeçmiyoruz, onlar için ciddi bir modernizasyon programı hazırladık.'' 
 
Krasuha-4 elektronik karıştırma sistemi, karşı tarafın saldırı ve keşif uçaklarında, aynı zamanda insansız hava araçlarında bulunan her türlü radar sistemine karşı koymak için kullanılıyor.

 

 
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:52
  1. Moskova
  2. Krasuha-4
  3. UZAY
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