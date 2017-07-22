Rusya, uzay saldırıları için hazırlığa başladı

Moskova bölgesindeki Jukovski kentinde düzenlenen MAKS-2017 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda KRET şirketinin tasarladığı sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Miheyev, şöyle konuştu:

''Hava ve uzay saldırılarını bloke etmek amacıyla tasarlanan yeni kara elektronik savaş sisteminin denemelerine başladık. Söz konusu elektronik karıştırma sistemi, Krasuha-2 ve Krasuha-4 elektronik savaş sistemlerinin yerine geçecek. Söz konusu sistemlerden de vazgeçmiyoruz, onlar için ciddi bir modernizasyon programı hazırladık.''