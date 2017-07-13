Rusya üstünü brandayla örtüp gizlice getirdi!

Olay, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı bir test niteliğinde.

Kırım'ı üç yıl önce topraklarına katan Rusya, Karadeniz kıyısındaki kente gaz türbinleri getirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre İki gaz türbini mavi brandayla gizlenerek Sivastopol Limanı'na indiriliyor. Rusya'nın bu gaz türbinlerini Taman elektrik santralinde kullanacağı düşünülüyor.

FİRMA DAVA AÇTI

Söz konusu türbinler, Alman firması Siemens'e ait. Rusya'nın hamlesi, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Siemens sözcüsü Wolfram Trost, yaptırımlara rağmen Kırım'a getirilen gaz türbinleri için Rusya'nın başkenti Moskova'da dava açtıklarını ilan etti.

Siemens'ın dava açtığı firma, aynı zamanda ortağı olan Rus Technopromexport (TPE) şirketi. TPE'nin Kırım'da termik santral inşa ettiği biliniyor.

Sevkiyat ilk olarak Haziran ayının son gününde sosyal medyaya yüklenen video görüntüleriyle gündeme getirilmişti.

Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle biten Ukrayna-Rus savaşında taraflar Minsk anlaşmasını imzaladı. AB ve ABD, Kırım'ın işgali yüzünden Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor.